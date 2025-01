Soll man den Kindern überhaupt noch Skifahren beibringen?

... wegen der Preise? Mit Verlaub, das ist eine wienzentrierte Sichtweise, in der es darum geht, ob man sich den einwöchigen Skiurlaub in großen Skigebieten noch leisten kann oder nicht. Klar, Hotels in Skigebieten buchen bzw. Skiausrüstung ausborgen oder für eine Woche im Jahr kaufen ist sauteuer. Für Familien in bergnahen Regionen läuft das anders. Vor allem jene Hügel und Lifte, bei denen Kinder das Skifahren und Snowboarden lernen, sind oft günstig oder gratis zu benutzen. Eltern in Wintersportregionen tauschen Ski, Skischuhe und Snowboards in allen Größen oft untereinander weiter oder nutzen Flohmärkte. Saisonkarten sind auf den ersten Blick vielleicht eine teure Anschaffung. Aber regelmäßig genutzt zahlen sie sich mehrfach aus. Für Skitouren zum Beispiel braucht man oft überhaupt kein Ticket oder eines gegen einen kleinen Betrag.

Vielleicht ist es manchmal nur Faulheit, warum wir unseren Kindern diesen Sport vorenthalten wollen. Aber in Zeiten von Social Media, Videospielen und Depressionen wäre es sinnvoll, dass Kinder lernen, die Zeit auch im Winter draußen und in Bewegung zu verbringen. Statt zu Hause auf der Couch. Berge dafür haben wir in Österreich genug – auch eine Zugfahrt entfernt.