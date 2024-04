Soll die Arbeitszeit auf 41 Stunden erhöht werden?

PRO

Zivilisationen durchlaufen historisch gesehen generell fünf Phasen: Aufstieg, Expansion (früher militärisch, heute ökonomisch), Höhepunkt des Wohlstands, Abstieg, Untergang. Indien etwa befindet sich in einer Phase des Aufstiegs. Die Diskussion in Deutschland über De-Growth (übersetzt: Pippi-Langstrumpf-Plumpsklo-Ökonomie statt Marktwirtschaft) und ein bedingungsloses Grundeinkommen halten indische Jugendliche schlichtweg für verrückt und für ein Zeichen der Wohlstandsübersättigung, berichtete neulich die Welt. Wohlstandsübersättigung: Damit beginnt die Phase des Abstiegs. Da befindet sich auch Österreich. Hier herrscht gerade viel Aufregung über eine – eh nur theoretische – 41-Stunden-Woche. Dabei muss man kein Ökonom sein, um zu wissen, dass Arbeit und nicht Work-Life-Balance Wohlstand sichert. Hätte die Nachkriegsgeneration nur 32 Stunden pro Woche gearbeitet, hätten wir heute vermutlich den Lebensstandard der 1970-Jahre. Anhänger des Kuba-Sozialismus’ finden das vielleicht cool – aber sonst? Bei der Aufregung um die 41 Stunden geht es ja in Wirklichkeit darum, dass es ein Industrievertreter (auch das noch) gewagt hat, die allgemeine Partylaune zu crashen. Dabei arbeiten viele Arbeitnehmer, Unternehmer, Landwirte, Freiberufler und andere oft weit mehr als 41 Stunden die Woche. Eine 41-Stunde-Woche hätte daher wohl weniger einen unmittelbar ökonomischen Effekt, sondern einen psychologischen. Es wäre ein Signal für jene Menschen, die etwas weiterbringen wollen.

Wolfgang Unterhuber ist Print-Chef