Social Media erst ab 16 – löst das die Probleme?

Wir haben unserer 13-jährigen Tochter sämtliche Apps freigeschaltet, alle Zeitlimits entfernt und sie mit ihrem Smartphone einfach machen lassen. Das Ergebnis: Wir konnten dabei zuschauen, wie sich die Handyzeit Tag für Tag nach oben schraubte, bis zum Finale von unfassbaren neun Stunden an einem Schultag.

Kindern und Jugendlichen unreguliert ein Smartphone in die Hand zu drücken, funktioniert nicht. Wie auch? Da kann noch so viel Medienkompetenz im Spiel sein, das Hirn ist nicht reif für diese Art des Informationsbombardements. Und wir haben es ja nicht mit einem Gegenüber auf Augenhöhe, sondern einem ausgeklügelten Algorithmus zu tun. Dessen Ziel ist es, lange Bildschirmenzeiten zu generieren. Die Konsequenzen sind der Maschine wurscht, die tragen die Kinder, die Familien, die Gesellschaft. Eltern fühlen sich alleine gelassen in diesem Kampf, den wir nicht gewinnen können.

Tiktok, Instagram & Co. bis 16 Jahre zu verbieten, würde das kollektive Problem lösen. Kein Gruppendruck mehr, kein Cybermobbing, keine endlosen Stunden im Netz, keine Dauerdiskussionen. Bis hier eine Lösung samt Umsetzung auf europäischer Ebene kommt, streiten wir weiter. Übrigens: Australien verbietet soziale Medien für alle unter 16, das Parlament hat das Gesetz soeben verabschiedet. Geht doch.