Sind Sie für eine Sitzplatzreservierung im Zug?

CONTRA

Sie möchten mit dem Auto in die Arbeit oder Freunde besuchen? Und in den Urlaub zur Hauptreisezeit. Sie haben die Autobahnvignette. Aber ab jetzt müssen Sie bei der Asfinag zusätzlich eine Online-Reservierung für Ihre Fahrtstrecke buchen. Um Staus zu verhindern, wird die Reservierungspflicht für Autofahrten eingeführt. Wenn Sie im Stau stehen, sagt das Verkehrsministeriums durch: „Fahrzeuglenker, die keine Reservierung für diesen Streckenabschnitt haben, müssen von der Autobahn abfahren, ansonsten wird die Autobahn für alle anderen Lenker nicht freigegeben."

Völlig absurd, was der da schreibt, meinen Sie? Ja, das sehe ich auch so. Aber Sie haben kein Problem, dass das für Besitzerinnen und Besitzer zum Beispiel eines Klimatickets gemacht wird? Das ist auch absurd. Seit Jahrzehnten wird der Verkehr in Österreich in Autobahnkilometern und Umfahrungsstraßen gedacht. Und gebaut. So schaut unsere Infrastruktur auch aus. Straßen, Straßen, nichts als Straßen. Endlich wird – wie mit dem Klimaticket – ein Akzent gesetzt, der das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähnlich unkompliziert macht. Und sieh an, Menschen steigen um. Und jetzt soll mit einer Reservierungspflicht eine Hürde eingezogen werden, die das Bahnfahren wieder erschwert?

Nicht mit uns Alltagsbahnfahrerinnen und -bahnfahrern. Wer will, soll reservieren, da spricht nichts dagegen. Aber eine Pflicht? Nie und nimmer. Die Politik soll tunlichst die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich diese Frage gar nicht stellt.

Josef Kleinrath, Chronik-Redakteur