Aus für den Lufthunderter auf allen Autobahnen?

Verbrenner stoßen inzwischen deutlich weniger Schadstoffe aus und die Menge an emissionsfreien Elektroautos steigt. Diese sind zwar ohnehin von der Verordnung ausgenommen, tragen aber auch zunehmend zu einer besseren Luftqualität bei. Und generell ist die Aussagekraft der Messergebnisse teilweise in Zweifel zu ziehen. Die Messgeräte stehen vielerorts nur wenige Meter von der Fahrbahn entfernt. Menschen sind dort nur selten anzutreffen. Und wer als Anrainer in die Nähe von Lärm- und Schmutzquellen zieht, weil der Baugrund günstig ist, muss damit die Nachteile akzeptieren.

Die künftig ersparte Zeit durch Wegfall des Lufthunderters beträgt laut Grüne „nur“ bis zu vier Minuten. Für Pendler sind dies bis zu 40 Minuten in der Woche und 160 Minuten im Monat. Das ist durchaus ein Argument.

Ja, teilweise kommt man aufgrund des starken Verkehrsaufkommens nicht schneller voran. Insbesondere auf der A9 südlich von Graz. Doch hier ist mit der neuen Bundes- bzw. Landesregierung Besserung in Sicht. Der von der früheren Verkehrsministerin Gewessler (Grüne) verordnete Projektstopp für eine dritte Spur dürfte bald Geschichte sein.