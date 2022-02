Olympische Winterspiele 2034 „dahoam“

PRO

Es ist heute bereits Tag 5 bei den Olympischen Winterspielen – und ich habe noch keine Übertragung aus Peking live mitverfolgt. Dabei bin ich Frühaufsteher und auch am Wintersport grundsätzlich (passiv) interessiert. Mich stößt aber zunehmend die Gigantomanie, die Rücksichtslosigkeit der Organisatoren gegenüber der Natur und vor allem die Vereinnahmung des Sports durch politische sowie wirtschaftliche Interessen ab. China ist nur ein Beispiel auf dem langen Umweg, der uns in diesem Jahr noch zur Fußball-WM nach Katar führen wird, wo man beim Bau der Stadien Menschenrechte mit Füßen getreten hat.

Und dann so eine Großveranstaltung in unseren Breitengraden? Ja, doch!

Weil das eine der letzten Chancen sein könnte, um die alte olympische Idee neu zu befeuern. Sportliche Wettkämpfe in drei Nachbarländern, die seit Jahren gut miteinander auskommen, in Arenen, die nicht extra in den Berg gesprengt werden müssten – die kämen dem Ur-Gedanken der Spiele zumindest nahe.

Gelänge es bis zum Entzünden des olympischen Feuers auch noch, den grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr mit mehr Überzeugung zu fördern, Investitionen in die Kultur- und Bildungseinrichtungen zu forcieren und diesen schönen Landstrich inmitten der EU mit weiteren nachhaltigen touristischen Angeboten auszustatten, könnte sich am Ende fast eine schwarze Null ausgehen.

Durch die Versäumnisse beim Bau von angemessen großen Fußballstadien wird es eine Fußball-WM in Österreich so bald nicht spielen. Bleibt nur der Event im Winter. Auf die Frage, was denn für Olympische Spiele in Hamburg spricht, meinten viele: Gute Werbung für den Standort. Das wäre auch so bei Kärnten.

Und wer weiß, vielleicht hätte auch noch jemand die Königsidee, wie sich das sinnlos schöne Stadion am Wörthersee in ein Gesamtkonzept eingliedern ließe.

Uwe Mauch ist Redakteur in der Lebensart.