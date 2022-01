Müssen Spitzensportler ein gutes Vorbild sein?

PRO

Ein deutliches Indiz dafür, ob ein Sportler ein gutes Image hat, ist ein Turnschuh: Gibt es ein Modell, das den Namen des Athleten trägt, hat er nicht nur finanziell ausgesorgt, sondern eine Firma hinter sich, die ihren Namen neben seinen stellt und sich davon eine Wertsteigerung verspricht. Novak Djokovic hat im Mai seinen Sponsorvertrag mit der japanischen Schuhmarke Asics verlängert. Außerdem trägt er Uhren von Hublot und Trikots von Lacoste.

Warum sponsert man Athletinnen und Athleten eigentlich? Sie sind Werbefläche, aber vor allem eines: Vorbilder. Wer wie Djokovic spielen will, wird sich wie Djokovic kleiden. Sich denselben Schläger besorgen. Seine Posen imitieren und vielleicht auch sein Privatleben zur Inspiration nehmen. Wir sind Herdentiere und suchen unsere Anführer.

Insofern ist es alles andere als egal, wie man sich als Spitzensportler in entscheidenden Fragen der Gesundheit verhält: Die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson wurde wegen Dopings gesperrt, weil sie (das in großen Teilen legale) Marihuana geraucht hatte. In diesem Umfeld wird man an anderen Standards gemessen als am Schulhof.

Es ist also relevant und höchst bedauerlich, dass Djokovic als einer der größten Tennisspieler aller Zeiten zwar seinen berechtigten Ehrgeiz, Rekorde zu brechen, fest im Blick hat, aber seiner Verantwortung als Vorbild nicht nachkommen will. Schlimmer noch: Mit der Farce um seinen Impfstatus wird er zum Testimonial für Desinformation und Wissenschaftsfeindlichkeit. Wer über Tage hinweg die Schlagzeilen dominiert, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, und sich dann noch mit Jesus vergleichen lässt, lässt seine Fans gröblich im Stich. Man erwartet schlicht mehr von den Größten unserer Zeit.

