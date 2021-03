Kann das klappen? Konflikt um regionale Ausreise-Beschränkungen

Contra

Jetzt ist die Anordnung also da und wird umgesetzt. Ab sofort muss man einen negativen Antigen- oder PCR-Test mitführen, wenn man die Stadt Wiener Neustadt oder den Bezirk Hermagor verlässt. In Kärnten wird bereits kontrolliert, im südlichen Niederösterreich wird die Polizei wohl erst am Wochenende erstmals eingreifen.

Der Ärger, den diese Aktion aktuell in Wiener Neustadt erzeugt, ist für die breite Öffentlichkeit Nebensache, weil im Kampf gegen die Corona-Pandemie sehr oft nicht genau nachgefragt wird. Eine hohe Zahl an Neuinfektionen reicht, um das Gesetz des Handelns in Gang zu setzen – und in Wiener Neustadt sind die Zahlen hoch. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit bleibt da rasch auf der Strecke.

Und die Sinnhaftigkeit ist bei dieser Aktion – speziell in Wiener Neustadt – tatsächlich zu hinterfragen. Wenn die Entwicklung der Corona-Zahlen in der Stadt so katastrophal ist, dann hätte man die Stadt gleich ganz abriegeln und dort einen harten Lockdown verordnen müssen. Mit allen Konsequenzen bis hin zum Schließen aller Schulen.

Die stichprobenartige Überprüfung bei täglich rund 42.000 Ein- und Auspendlern ist bloß eine Art Placebo. Man will zeigen, dass man etwas unternimmt, weiß aber gleichzeitig, dass die Maßnahme mehr als lückenhaft ist. Noch dazu sind noch immer sehr viele Fragen offen, vor allem wenn es um die vielen Schüler geht, die tagtäglich in die Stadt kommen. Und dann sind da noch die vielen Umlandgemeinden, die direkt an die Stadt grenzen.

Zum Ärger wird nun der Schaden kommen, den vor allem die Wirtschaft in der Stadt spürt. Ein hoher Preis, wenn es letztlich nur darum geht, dass noch mehr getestet wird. Das hätte man mit einem Eintrittstesten für die Wirtshäuser leichter und viel besser erreichen können.

Martin Gebhart ist Ressortleiter Chronik im KURIER und wohnt in Wiener Neustadt.