Gibt es das Christkind?

Das ganze Jahr über steht das Glöckchen im Bücherregal. Es ist alt – wie alt, das weiß niemand in der Familie mehr genau –, aus Bronze, und dort, wo bei normalen Glocken der Griff ist, findet sich die Silhouette eines Engels. Das Glöckchen läutet nur ein Mal im Jahr.

Wenn sein Ton erklingt, macht sich wohlige Aufregung in der Familie breit. Dann nämlich war das Christkind da. Das war so, als Ihr Autor ein Kind war. Und es ist heute noch so. Am Gefühl, das das Läuten in der Magengegend verursacht, hat sich nichts geändert. Und beim Blick auf den Christbaum sind sich dann alle einig. Ja, da war das Christkind am Werk.

Bevor Sie widersprechen: Klar, die Geschenke hat die Familie besorgt und eingepackt. Der Baum wurde gemeinschaftlich geschmückt. Doch da ist mehr im Raum. Etwas Friedliches, Überirdisches, eine Prise Magie. Und die kleinen Erlebnisse, die schon die Vorweihnachtszeit so besonders machen – wenn etwa Vater und Tochter beim gemeinsamen Shoppen auf das perfekte Geschenk stoßen oder der Duft der Kekse, die man ursprünglich gar nicht backen wollte, die Wohnung erfüllt – verdichten sich jetzt zu diesem einen zauberhaften Moment. Das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile.

Sollten Sie noch nicht überzeugt sein, dann erkundigen Sie sich doch rasch in Ihrem Umfeld nach dem Christkind. Sie müssen nur die Richtigen fragen – und gut zuhören. Millionen von Kindern können nicht irren. Sie nämlich haben die Lektion verstanden, die uns das Christkind lehrt: Dass wir manchmal an Dinge glauben und vertrauen müssen, auch wenn wir nicht immer alles sehen, messen, verstehen können. An die Familie und Freunde, an unsere eigenen Fähigkeiten, an uns selbst.

Manchmal benötigen derartige Lektionen eine Auffrischung. Etwa, indem das Glöckchen läutet. Dann war nämlich das Christkind da.

Christoph Schwarz leitet das Wien-Ressort des KURIER