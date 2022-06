Braucht Österreich wirklich einen Klimarat?

CONTRA

Haben Sie schon vom Klimarat gehört? Nein? Nun, das ist, so böse darf man ausnahmsweise sein, möglicherweise gar kein Fehler. Laut Eigendefinition ist das Regierungsprojekt „eine Art Mini-Österreich“, um Maßnahmen zur Klima-Zukunft zu erarbeiten. Das klingt vernünftig und sympathisch, nur: Wozu das Ganze? Hat die institutionalisierte Politik nicht schon jetzt viele – vielleicht sogar zu viele – Gremien, Ausschüsse und Anhörungsinstitutionen? Was ist mit den Gemeinderäten, den Landtagen, dem Parlament? Sie alle können und sollen Mini-Österreich sein; sie alle können und sollen sich ständig mit den Bürgern austauschen, Expertise sammeln, Lösungen anbieten. Und was ist mit den Bürgern selbst? Können und sollen sie sich nicht aktiv engagieren – zum Beispiel für eine existierende Partei oder als neue Bürgerliste im Gemeinderat?

Jetzt werden Sie einwenden: Ja, aber da passiert ja trotzdem nichts! Die Politik ändert sich nicht, es tut sich nichts!

Selbst wenn das stimmt, bleibt die Frage: Welches Signal schicken die Regierung und „die Politik“ mit einem neuen Gremium namens Klimarat?

Hart gesagt, bleibt eine Botschaft übrig, und die geht so: Liebe Bürger! Wir, also die institutionalisierte Politik, wir kriegen es leider nicht hin, eure Anliegen im bestehenden demokratischen System vorkommen zu lassen. Daran ändern all die Volksbegehren, die Sprechstunden von Abgeordneten und selbst Einrichtungen wie der Petitionsausschuss herzlich wenig. Deshalb setzt euch bitte einige Wochenenden zusammen und diskutiert übers Klima.

Die Ergebnisse des Klimarats werden übrigens nicht verbindlich realisiert, sondern der Regierung präsentiert. Klingt absurd? Ist es auch. Aber Hauptsache es gibt ein neues Gremium.

Christian Böhmer ist Redakteur in der Innenpolitikredaktion.