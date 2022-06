Brauchen wir Vorschriften für Corona und Co.?

CONTRA

Nicht umsonst gibt uns die Verfassung sogenannte Grundrechte. Sie sind juristisch fest in der Republik verankert und dienen vor allem dazu, Individuen vor Schikanen und Willkür in wichtigen Grundfragen bewahren sollen. Darunter fällt das Recht auf „persönliche Freiheit“. Österreicherinnen und Österreicher sind frei, ihr Leben so zu gestalten, wie sie möchten. Einzuhalten sind dabei gesetzliche Bestimmungen wie Strafrecht oder Fragen der allgemeinen Sicherheit (dass man etwa nicht mit 100 km/h durch die Fußgängerzone rasen darf, gilt nicht als Einschränkung der persönlichen Freiheit, auch wenn manche Autolobbyisten das als Streitpunkt beurteilen würden).

Die Garantie der persönlichen Freiheit konterkariert die Mentalität des berühmten Nanny-Staates. Grob gesagt: Wann ich mich Schnäuzen soll, weiß ich selbst am besten. (Im Zweifelsfall gibt mein persönliches Umfeld einen diskreten Hinweis.) Andere Vorhaltungen darüber, ob man seine Zeit alleine, in Gesellschaft, mit bedecktem Gesicht oder ohne verbringen soll, darf nur in Extremfällen verordnet werden. Wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, dass Corona sämtliche Freiheiten aushebelt. Allerdings muss so ein Eingriff fast tagesaktuell mit den epidemiologischen Gegebenheiten abgeglichen werden.

Insofern ist es nur konsequent, dass die Regierung (zugegebenermaßen populistisch) die Impfpflicht wieder abschafft. Wer darauf besteht, sich nicht zu schützen, soll von seinem Unglück nicht abgehalten werden. Dummheit schützt vor Krankheit bekanntermaßen nicht. Allerdings muss sichergestellt sein, dass jene, die Corona in all seinen Varianten ernstnehmen, auch Vorsorge treffen können. Radikale Impfschwurbler dürfen kein Maßstab sein. Aber sie ins Leere laufen zu lassen, ist auch kein Fehler.



Philipp Wilhelmer leitet die Debatte im KURIER.