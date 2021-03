Die Corona-Zahlen steigen weiter: Brauchen wir strengere Regeln?

Contra:

Wer Kafka gelesen hat, hat ein sehr schönes Bild davon, wie furchtbar weit man sich in einem Paragrafendschungel verirren kann. Wo eine Vorschrift, da auch die Willkür, so will es der österreichische Hausgebrauch. Beziehungsweise: Wenn der Innenminister an dir ein Exempel statuieren will, hilft es dir nichts, wenn du eine gut integrierte Schülerin bist, die ihr Leben hier verbracht hat – dann heißt es Abflug nach Georgien, Gesetz ist Gesetz, Ausnahmen gelten für Leute, die das ausjudizieren können.

Corona hat den Rechtsstaat auf eine schiefe Ebene gestellt. Da reichte es, wenn ein Politiker auf einer Pressekonferenz eine Verordnung behauptete: Man konnte sich sicher sein, dass ein Streifenpolizist einen Verstoß dagegen strafte. In Wahrheit gab die Gesetzeslage weniger her, aber die Tendenz blieb: Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Ausgangssperren, Mindestabstand ... Der Frieden mit diesen Vorschriften ist mit milliardenschweren Hilfspaketen erkauft. Wenn die wirtschaftliche Last der Pandemie voll auf alle durchschlagen würde, wäre vieles nicht mehr umsetzbar.

Wir haben darüberhinaus gelernt, es ok zu finden, wenn die Behörden Demonstrationen untersagen. Man muss sich mit den teils schwachsinnigen Forderungen der Corona-Leugner nicht identifizieren, um solche Entwicklungen zu fürchten. Es ist schwer, in einer liberalen Demokratie mit drastischen Auflagen auch nur einen Tag länger als notwendig zu leben.

Das Internet hat die starken Männer wie Donald Trump salonfähig gemacht, das Coronavirus hat dem die starken Staaten beiseitegestellt. Ironischerweise hat ausgerechnet der abgewählte US-Präsident die Pandemie nicht dazu genutzt, seine Machtbefugnisse auszuweiten. Es möge dabei bleiben.

Philipp Wilhelmer ist Medienredakteur und leitet die Debattenseite.