Brauchen wir FM4 noch?

Zwischen der Schlagerparade des jeweiligen Bundesländerradios, den gefühlten fünf Songs, die abwechselnd auf Ö3 liefen, und den anspruchsvollen Ö1-Opernanalysen auf FM4 zu stoßen, dürfte wohl für viele Jugendliche in den 90ern und Nullerjahren ein Erweckungserlebnis gewesen sein.

Mittlerweile gibt es Spotify, das verlässlich gute Musik vorschlägt und eine riesige Auswahl an Podcasts bietet. Was aber nicht bedeutet, dass es Angebote wie jenes von FM4 nicht mehr bräuchte. Denn der Algorithmus erzählt nix über Künstlerinnen und Künstler, führt keine Interviews und liefert keine Kritiken. Gute Playlists wollen kuratiert werden, und die vielen Podcasts muss auch wer erstellen. Womit wir wieder bei FM4 wären, das genau das bereits tut – soweit eben erlaubt.

Zu alt sei der Sender geworden, wird kritisiert. Das kann an den Inhalten liegen oder am Gefäß. Junge Menschen wollen sich in der Regel nicht von einem Sendeschema den Tagesrhythmus diktieren lassen. Dass man einen ORF-Podcast aus rechtlichen Gründen nur 30 Tage lang abrufen kann, dürfte für viele von ihnen ähnlich seltsam wirken wie die Vorstellung, pünktlich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen zu müssen, um die Mordszene im „Tatort“ nicht zu verpassen. Wer Menschen erreichen will, die nach Lust und Laune ganze Serien- oder Podcaststaffeln durchbingen, muss Inhalte in entsprechender Form anbieten (dürfen) – womit die Politik gefordert wäre.

Aber bei FM4 geht es ja nicht nur um die Jugend, sondern – im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags – auch um die Förderung der heimischen Musikszene. Die Hochkultur hat ein breites Angebot auf ORFIII und Ö1, Popmusik auf Ö3 und aus irgendeinem Grund läuft in der ORF2-Primetime Volks-Rock’n’Roll. Daneben muss selbstverständlich auch die Subkultur eine würdige Plattform haben.

Nina Oberbucher Die Autorin ist Medienredakteurin.