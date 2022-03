Brauchen wir erneut 2-G gegen Corona?

PRO

Zugegeben: 2-G-Schranken halten das Virus nicht automatisch vor dem Gasthaus oder dem Fitnesscenter auf. Geimpfte können sich infizieren, Genesene sich erneut anstecken und das Virus dann auch trotz 2-G-Status an den Ehemann, die Arbeitskollegin oder den Unbekannten an der Bar nebenan weitergeben. Aber das ist hier nicht Thema: Bei 2-G-Zutrittskontrollen steht etwas anderes im Mittelpunkt nämlich die Menschen, die sich impfen ließen.

Sie müssen sich dabei etwas gedacht haben: Sich selbst vor schwerer Erkrankung schützen oder auch vielleicht altruistisch etwas für die Allgemeinheit tun, um eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen und das Virus so im Zaum zu halten. Wer so denkt, hält sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch an andere Sicherheitsmaßnahmen: Kontakte reduzieren, Maske tragen (auch wenn das gerade einmal im Schuhgeschäft nicht rechtlich vorgeschrieben war), regelmäßiges Testen trotz des gültigen Impfzertifikates, das die Tür zum Lieblingslokal öffnet Kleinigkeiten, die das Virus in Schach halten und zähmen.

2-G in einem Lokal, beim Friseur oder im Theater bedeutet somit eine andere Zusammensetzung der Gäste. Das gibt eine gewisse Sicherheit, nämlich die, dass die einem unbekannten Besucher zumindest in einem Punkt gleich denken wie man selbst: Sie tun Corona nicht als harmlosen Schnupfen ab. Eine konsequente 2-G-Regel dort, wo Menschen zur eigenen Belustigung aufeinandertreffen treffen, könnte eventuell die eingeschlafene Impfwilligkeit eher boostern als so manch gekünstelter PR-Slogan. Apropos: Zuletzt holten sich durchschnittlich 262 Menschen täglich die Erstimpfung österreichweit. Was würden wir gerne wieder Schlagzeilen über Impfvordrängler schreiben und lesen. Aber das ist ewig her. Ein ganzes Jahr schon.

Elisabeth Holzer ist Chronik-Redakteurin in Graz.