Brauchen wir eine EU-Armee?

CONTRA

Aus heutiger Sicht wird die Menschheit eher den Mars begrünen, bevor sich Europa auf eine gemeinsame EU-Armee einigt. Die Frage, ob wir eine EU-Armee brauchen, ist obsolet, denn es wird sie schlicht und einfach nicht geben, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Es fehlt so ziemlich an allen Grundvoraussetzungen: An Geld, an einer geschlossenen europäischen Außenpolitik und vor allem am politischen Willen.

Da hat Frankreich leicht fordern, dass sich Europa mit einer eigenen Armee sicherheits- und verteidigungstechnisch endlich auf die eigenen Beine stellen muss. Aber dass ausgerechnet die selbstbewussteste Militärmacht und noch dazu die einzige Atommacht in der EU freiwillig Souveränität an solch eine gemeinsame Armee abgibt, glaubt man nicht einmal in Paris selbst. Und das ist schließlich die Kernfrage: Welcher Staat ist bereit, seine nationale Armee aufzugeben und in eine große, gemeinsame europäische einzugliedern?

Und was wäre dann mit Österreich? Könnten wir draußen bleiben oder müssten wir dann unsere Neutralität über Bord werfen?

Vergessen sollte man auch nicht: Es gibt schon ein gewaltiges westliches Militärbündnis namens NATO. In dem sind 21 der 27 EU-Staaten Mitglieder. Das macht die NATO, in der freilich die USA den Ton angeben, ohnehin fast zu einer europäischen Streitmacht. Eine parallele Konkurrenz-Armee dazu aufzubauen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Abgesehen davon vertrauen die meisten osteuropäischen Staaten bei der Frage, wer sie im Zweifelsfall verteidigt, noch immer auf die USA. Denn so uneinig, wie die EU-Staaten oft bei Krisen reagieren, mag man sich gar nicht vorstellen, wie lange es im Ernstfall dauern würde, bis sich so eine gemeinsame europäische Armee in Bewegung setzt.

Ingrid Steiner-Gashi ist die EU-Korrespondentin des KURIER in BrĂĽssel