Brauchen wir das Plastikpfand?

CONTRA

Die Gefahr ist groß, dass man als ewig Gestriger abgestempelt wird, wenn man nicht über das geplante Pfand auf Einwegplastikflaschen jubelt. Schließlich geht es um Umweltschutz und gegen Selbigen kann kein vernünftig denkender Mensch etwas haben. Stimmt. Doch die Lösung des Müllproblems ist komplexer als eine Pfandflasche. Das belegen Zahlen der Abfallwirtschaft.

In Österreich kommen jedes Jahr 300.000 Tonnen Kunststoffverpackungen auf den Markt, nicht einmal ein Viertel davon in Form von Getränkeflaschen. Der große Hebel in Sachen Kunststoffrecycling ist also wo anders. Pfand hin oder her – entscheidend ist auch, wo der Joghurtbecher, die Waschmittel- oder Shampoo-Packung sowie der Gewerbemüll landet. Laut Experten können über das Einweg-PET bestenfalls 10.000 Tonnen zusätzlicher Plastikmüll eingesammelt werden. Klingt viel, ist relativ. Um die EU-Ziele zu erreichen, muss Österreich die Recyclingquote binnen vier Jahren auf 150.000 Tonnen verdoppeln. Mit Einweg-Pfand allein unmöglich.

Zynisch könnte man meinen, es geht bei der Plastikflasche um Symbolpolitik. Selbige kann man mit den großen Brocken Gewerbemüll nicht machen. Und letztlich bleibt das kleine Österreich beim Sammel- und Entsorgungssystem ein einziger bunter Fleckerlteppich. Was in den Gelben Sack kommt, hängt davon ab, in welchem Bezirk man diesen vor die Haustüre stellt. Wo es keinen gelben Sack gibt, gibt es Sammelcontainer. Landesweit 250.000 Stück. Noch. Ob das nach Einführung des neuen Pfands so bleibt, ist fraglich. Ob Konsumenten gewillt sind, für die Entsorgung ihrer Waschmittelverpackung weitere Wege auf sich zu nehmen, ebenfalls. Fix ist nur, dass die neuen Rückgabestationen im Handel Geld kosten. Geld, das letztlich der Konsument an der Kasse zahlen wird.

Simone Hoepke ist stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts.