Brauchen Radfahrer mehr Rechte?

PRO

Endlich. Radfahrer sollen mehr Rechte bekommen und Fußgänger längere Grünphasen, um die Straße zu überqueren. Vielleicht sehen Passanten dann auch weniger Rot. Wer in Wien von Hietzing über die Kennedybrücke nach Penzing will, kann derzeit auf 200 Metern vier Minuten verlieren.

Es war längst Zeit, sich den Bedürfnissen dieser zwei Gruppen zu widmen: Vor allem, wenn Politiker wollen, dass mehr Rad gefahren und zu Fuß gegangen wird. Und das wollen ja die meisten – angeblich. Ziel kann es nur sein, sich klimaschonend, effizient und ohne Angst fortzubewegen.

Beim Thema Sicherheit spielt das Überholen eine große Rolle. Eineinhalb Meter – so viel Platz muss in Zukunft ein Autofahrer zum Radler in der Stadt lassen – sollte eigentlich schon jetzt eine Frage des Anstands sein. Oft wird es aber eng und das ist nicht nur eine Frage der mangelnden Beherrschung, sondern auch eine der Straßen-Infrastruktur. Sie kann mit Realität in den Städten nicht mehr mithalten. Daran scheint auch diese Novelle der Straßenverkehrsordnung nichts zu ändern. Somit kann sie erst der Anfang sein.

So lange Radfahrer und Fußgänger auf gar nicht wenigen Abschnitten einen gemeinsamen Weg benützen müssen, wird es zu Konflikten kommen. Oft gesehen an viel befahrenen und begangenen Stellen in Wien. Das heißt, es muss mehr Platz her. Und zwar auf Kosten der Fahr- und Parkspuren für Autos. Das wird umso dringender, je mehr E-Fortbewegungsmittel wie E-Scooter, E-Pedelecs und E-Bikes unterwegs sind, die ein höheres Tempo auf die Radwege bringen.

Eines muss man bei so vielen verschiedenen Gruppen von wirklich allen Verkehrsteilnehmern, schon jetzt verlangen dürfen: Mehr Disziplin.

Katharina Salzer fährt Rad, Öffi, Auto und geht zu Fuß. Sie ist stv. Leiterin der Sonntagsredaktion.