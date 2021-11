Pro und Contra: Handel aufsperren am vierten Advent

PRO

Er kommt jedes Jahr so verlässlich wie der Krampus und das Christkind: Der Ruf nach offenen Geschäften an zumindest einem Adventsonntag. So weit, so bekannt. Doch heuer ist trotzdem alles anders.

Der Widerstand gegen die Öffnung bröckelt, selbst in der Gewerkschaft. Aus gutem Grund. 20 Tage Lockdown pünktlich zum Start ins Weihnachtsgeschäft kosten dem Handel laut Schätzungen der Johannes Kepler Universität 140 Millionen Euro. Am Tag. Zu sagen, dass es für die Konsumgesellschaft ohnehin heilsam ist, einmal weniger zu kaufen, ist blanker Zynismus und obendrein naiv.

Es wird gekauft. Egal, ob die Geschäfte in den Einkaufsstraßen und Shoppingcentern offen haben oder nicht. Und zwar online und damit zu einem guten Teil an der österreichischen Wertschöpfungskette vorbei. Zur Größenordnung: Jeder zweite Euro, der von Österreichern in Onlineshops ausgegeben wird, fließt auf die Konten ausländischer Anbieter.

Wenn die Geschäfte heuer am 4. Adventsonntag aufsperren dürfen, wird das für viele Betriebe zwar nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber es ist zumindest ein Zeichen. An Kunden, die einen Tag mehr Zeit haben, ihre Einkäufe direkt vor Ort zu erledigen – was auch die Kundenströme entzerrt. An viele Handelsmitarbeiter, die gerade in Kurzarbeit sind und um ihre Zuschläge umfallen.

Und natürlich an die Kaufleute in Einkaufsstraßen, die eine vage Vorstellung davon haben, wie schwer es ist, Kunden zurückzugewinnen, die jetzt zum ersten Mal von der Couch aus ihre Einkäufe erledigen. Übrigens: Auch wenn sich die Debatte rund um die Sonntagsöffnung seit einer gefühlten Ewigkeit im Kreis dreht: In den Tourismuszonen außerhalb von Wien ist das sie gar kein Thema.

Da haben die Geschäfte in der Saison ohnehin offen.

Simone Hoepke Die Autorin ist stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts