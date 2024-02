Aschermittwoch oder Valentinstag: Für welchen Tag schlägt Ihr Herz?

Team Aschermittwoch

Damit hier kein Fünkchen des auch nur winzigsten Zweifels aufkommt: Ich liebe meine Frau, seit dreißig Jahren, und heuer wieder einmal um 24 Stunden länger als in den vergangenen drei und in den kommenden drei Jahren – wie in jedem Schaltjahr am 29. Februar.



Ich bin auch kein orthodoxer Gegner der organisierten Geschäftemacherei. Blumenhandlung bis Kosmetikindustrie: Die müssen auch von was leben.

Und ich lasse mir als ein evangelisch Sozialisierter und Bewunderer vieler Evangelischer, nur nicht Mitglied ihrer Kirche, im Laufe des Aschermittwochs auch keine Asche auf mein Haupt malen. Das schaffe ich rein zeitlich nicht.

Gelacht wird trotzdem



Aber wenn schon hier die Glaubensfrage geklärt werden soll, dann bin ich klar "Team Aschermittwoch“. Und keine Angst, ich werde heute auch lachen. Weil ein Tag ohne Fußball (© Ernst Happel) und ohne Lachen ist ein verlorener Tag.



Diesen Tätigkeiten werde ich heute daher fix nicht nachgehen: ihre Blumen kaufen, ihr Lieblingsparfüm kaufen (hat einen lustigen Namen), ihren Lieblingsroten kaufen (von der Insel Korčula), sie zum Essen einladen (geht gar nicht, weil meine Liebste nicht in Wien ist).

Dafür gibt es heuer 365 andere Tage, etwa den 29. Februar. Nur so als Idee …

Uwe Mauch ist Chronik-Redakteur in Wien