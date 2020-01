Politische Experimente? Gerne mehr davon!

Die Bundesregierung schaltet langsam, aber sicher vom Wahlkampf- in den Arbeitsmodus. Den Österreichern scheint es zu gefallen. Was als Experiment begann, ist mittlerweile zu einer Art neuer Großer Koalition aufgestiegen. Hoffentlich nicht mit Blick auf das Reformtempo (seinerzeit ging nichts mehr), möchte man sagen. Jedenfalls aber hinsichtlich der Kräfteverhältnisse: Glaubt man Umfragen, liegen die Grünen in der Wählergunst bereits vor der kränkelnden SPÖ auf dem zweiten Platz.