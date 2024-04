Patientenmilliarde: Wenn das Marketing die Politik ausbremst

Dass Akten aus dem Büro der ehemaligen FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein nicht mehr auffindbar sind, sorgte beim U-Ausschuss am Mittwoch weniger für Aufsehen als ihre Feststellung, dass die versprochene "Patientenmilliarde" nur ein Marketinggag gewesen sei. Dabei geht es um jenes Geld, das als Einsparungspotenzial angekündigt worden war, wenn die neun Gebietskrankenkassen zu einer Gesundheitskasse (ÖGK) verschmolzen werden. Hartinger-Klein verwies darauf, dass dieses Versprechen in der Marketingküche von Ex-Kanzler Sebastian Kurz geboren worden sei. Also ein Schmäh für das Wahlvolk, damit das Großprojekt schmackhaft gemacht werden kann.