Aug’ in Aug’ mit dem Allergrößten

Nach kurzer Zeit taucht Phelps wirklich auf, er wirkt viel größer als noch vor fünf Minuten. 40 Journalisten drängen sich vor der Absperrung. Phelps’ Stimme wird über einen Lautsprecher verstärkt. Auch dort stehen Journalisten mit ihren Aufnahmegeräten. Phelps wirkt nicht großmäulig oder arrogant. Eher bescheiden und nachdenklich. Er hört den Fragenden zu, überlegt kurz und gibt dann Antworten wie: "Ein letztes Mal geht es schon noch", oder: "Ich bin dankbar, in dieser Situation zu sein."

Phelps lässt sich Zeit. Es ergibt sich die einmalige Chance, mit dem besten Sportler der Geschichte zu sprechen. Doch was jemand fragen, dem schon jede Frage gestellt wurde? In der Eile fällt mir nur ein: "How was the water?" Ich traue mich nicht, die Frage zu stellen.