Viel größer als die Furcht vor dem Scheitern ist bei diesen Gründern aber der Glaube an den Erfolg. Mit der Idee kommt die Vision – ich kann es besser, ich kann es schneller, ich kann es so gut, dass es am Markt ankommt und von den Kunden auch honoriert wird. Das gilt für den One-Man-PR-Berater genauso wie für den Erfinder des Küchengartens und den Betreiber einer Bar (siehe nächste Seite). Sie arbeiten jeden Tag für ihr Projekt und in ihre eigene Tasche. Ohne Netz und doppelten Boden.

Den Traum von der beruflichen Unabhängigkeit und der Selbstständigkeit träumen viele. Er passt in unsere Zeit, in der Unabhängigkeit und Freiheit groß angeschrieben sind. Wer sich traut: Hut ab! Denn man lernt immer alle Facetten des Wirtschaftens kennen. Die guten und die mühsamen.