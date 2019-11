Nur sehr viel Mut kann die SPÖ noch retten

„Mein sozialdemokratisches Herz blutet Tag für Tag.“ Wenn einer wie Peter Kaiser, also ein Landeshauptmann, der über die Jahre vor allem mit Rationalität und Pragmatismus von sich reden machte, so viel Emotion in einen Brief an den gesamten Bundesparteivorstand packt, ist klar: Kaiser macht sich nicht einfach nur ein bisserl Sorgen um die SPÖ, nein, er leidet schon wie der sprichwörtliche Hund.