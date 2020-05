Norwegische Verhältnisse

Konkretes Rechenbeispiele: Wenn 3 Personen beisammen sind, gibt es bei 6 Personen 20 Möglichkeiten und bei 18 Personen 816 Möglichkeiten des Kontaktes, also mehr als das Vierzigfache; bei 2 Personen von 6 gibt es 15 Möglichkeiten und bei 2 Personen von 18 gibt es 153 Möglichkeiten der Gruppenbildung. Dass man nicht einfach neue Räume schaffen kann, ist klar.

Aber rein mathematisch gesehen ist es besser, Kinder in dauerhaften Kleingruppen in begrenzten Raumgebieten zu beschäftigen als in Großgruppen weiterzuarbeiten. Wie ist der Unterschied zwischen Österreich und Norwegen möglich? In Norwegen genießt der Kindergarten offenbar einen höheren Stellenwert. Vielleicht bräuchte es mehr Personal, um mit kleineren Untergruppen zu arbeiten. Ab Ende Mai könnten z. B. Absolventen diese Lücke füllen. Das braucht Geld – na und? Sparen bei den Kleinsten? Für andere Bereiche nimmt die Regierung auch Geld in die Hand, und da nicht in zu kleinen Beträgen.

Gerade weil unter Forschern nicht geklärt ist, inwieweit kleine Kinder ansteckend sind, ist ein Sparen oder Unterlassen von Antwortgeben auf die Krise nicht angesagt. Und dass vielleicht Großeltern in Österreich ihre Enkelkinder im Kindergartenalter erst in einigen Monaten oder einem Jahr wiedersehen können, ohne sich einer drastisch erhöhten Infektionsgefahr auszusetzen, müsste nicht sein. Und ich frage mich, wozu wir Großeltern im März und April Abstand zu den Enkeln gehalten haben, als diese de facto in Heimquarantäne waren.

Renate Birgmayer ist Unternehmensberaterin, Schulentwicklungsberaterin, Mathematikerin, Großmutter.