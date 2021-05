Normalität ohne Bevormundung

Nicht, weil irgendwer grundsätzlich Lust an der entmündigten Gesellschaft entdeckt hätte. Sondern, weil das mit der Entmündigung für eine vermeintlich gute Sache so einfach geht. Schon haben namhafte Denker postuliert, Corona sei marginal im Vergleich zur Klimasünden-Pandemie, es brauche ähnlich entschlossene Maßnahmen gegen den Klimawandel wie jetzt gegen das Virus. Lockdown also, bis die -Werte so weit unten sind, wie sie die Windkraftindustrie gar nicht haben will (die muss ja noch viel Geld verdienen)?

Oder die Ungleichheit der Gesellschaften in Europa und in Afrika, bei den asiatischen „Tiger-Staaten“ und den darbenden Nachzüglern, zwischen Nord- und Teilen Südamerikas: Konsum-Lockdown in der sogenannten ersten Welt, bis alle Welten annähernd gleich sind?

Plakativ, gewiss. Aber es gäbe noch viele Beispiele, in denen die Rufer nach einer besseren Welt auch nach Einschränkungen à la Lockdown rufen könnten, nach Restriktionen und Lenkungen, denen sich die Schäfchen zu fügen haben – in Corona-Zeiten haben sie’s ja auch getan.

Nur: Wer bestimmt, was die „gute Sache“ ist? Experten, die wie in der Pandemie quasi das Regieren übernehmen? Zahlenfetischisten, die kein differenziertes Bild dulden? Politiker, die nach Trial and Error durch die nächste Bedrohung steuern? Twitter- und andere moralinsaure Blasen der völligen Selbstüberschätzung?

Vielleicht haben wir das Gröbste in Sachen Pandemie tatsächlich überstanden. Können uns über den Beginn wiederkehrender Normalität freuen. Und uns neuen Herausforderungen mit aufgekrempelten Ärmeln und viel Ernsthaftigkeit zuwenden. Am besten aber, ohne dass die Bevormundung neue Normalität wird.