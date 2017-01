Bekanntlich beginnt für unsereiner am 1. 1. nicht wirklich ein neues Jahr. Leider, muss man dazu sagen, weil, sehr lustig pflegt ja so ein laufendes Schuljahr auch nicht zu sein. Jedenfalls nimmst du als gemeine Lehrerin den festtagsbedingten schulischen coitus interruptus eher pragmatisch und stellst dich, während die anderen Neujahrsvorsätze fassen, durchaus gefasst auf den Neujahrsfortsatz ein. Aus dem geistigen Akt der Kollegin:

- Jonas, du weißt aber schon, dass du auch in textilem Werken eine Note brauchst.

- ---

- Nur weil du bis jetzt genau zwei Mal zum Nachmittagsunterricht erschienen bist. Und das 1. Semester nach den Weihnachtsferien eigentlich fast gelaufen ist. Vielleicht kann dir ja in den Ferien deine Mutter beim Annähen der Knöpfe helfen. Oder dein Vater.

- Oder wer?

- Dein Vater? Der Mensch mit der tiefen Stimme in eurer Familie?

- Meine Mutter kann nicht. Sie hat jetzt fast immer Nachtdienst, und am Tag ist sie bei der Oma.

- Bei der Oma?

- Sie füttern und die Windeln tauschen und alles.

- ---

- ---

- Und dein Vater?

- Er ist schon zu Hause, aber er sagt, zu Weihnachten darf ein Christ nicht arbeiten.

- Aha?

- Er sagt, Weihnachten ist wie Ramadan, man darf sich als Mann nicht anstrengen, nur essen darf man schon.

Da geht dir spontan durch den Kopf, was du unlängst in der Zeitung über nichtsprechende Affen gelesen hast. Kognitionsbiologen der Universität Wien hätten durch Versuche an Makaken herausgefunden, dass Affen von ihrem Vokaltrakt her durchaus in der Lage wären zu sprechen. Rätselhafterweise hindere sie jedoch ein nicht identifizierbarer Mechanismus im Gehirn daran, das auch zu tun. Als Lehrerin, um den Bogen jetzt zu schließen, stellst du ja immer wieder fest, dass die Menschen diesen Mechanismus rätselhafterweise nicht haben. Jetzt einmal neutral ausgedrückt. :-)

Womit noch festzuhalten wäre, dass meine Kolumne nach drei Monaten Pause hiermit ihren Neujahrsfortsatz erfährt.