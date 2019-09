Nachhaltige Klimapolitik jetzt!

Ein wichtiger Aspekt ist es auch zu erkennen, dass Klimapolitik nicht das wirtschaftliche Gefüge zerstört. Dazu gehört, dass wir ausreichend in Forschung und Entwicklung investieren, um den Fortschritt durch neue, umweltschonende Technologien zu ermöglichen. Denn gerade in diesen liegt ein großes Potenzial für die Zukunft und in neuen innovativen Arbeitsplätzen. Daher müssen auch die Förderungs- und Subventionspolitik neu gedacht werden.

Klimapolitik darf sich nicht nur in Verboten und Einzelmaßnahmen des Umweltministeriums ergehen, sondern muss völlig neu und ressortübergreifend gedacht werden. Das Schüren von Neid und Missgunst darf kein probates Mittel sein, um vom Wesentlichen abzulenken. Dass auch die Finanzierbarkeit eine Rolle spielen muss, ist selbstverständlich, allerdings haben wir es geschafft Milliarden für marode Banken aufzubringen. Dann muss es mit ein wenig Kreativität auch möglich sein, für unsere lebenswerte Zukunft eine erträgliche Lösung zu finden.

Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft Österreich zum Thema „Bürokratieabbau“.