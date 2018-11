Nach der Wahl ist vor der Wiederwahl

Der Präsident seinerseits müsste in der neuen Konstellation eigentlich den Kompromiss suchen. Aber das ist in der Genetik eines Donald Trump nicht angelegt. Also wird es viel mehr Konflikt geben. Und Trump wird es genau auf diesen Konflikt und die Konfrontation anlegen: Der Hinauswurf des in Sachen Russland-Ermittlungen nicht willfährigen Justizministers Jeff Sessions gleich am Tag nach der Wahl und die scheinbar völlig absurde Pressekonferenz Trumps am Mittwoch sind schon so eine Provokation. Und „die“ (Demokraten) gegen mein Programm „ America first“, so wird sein Konflikt-Motto lauten. Es wird als Motor für die Wahl in zwei Jahren dienen. Alles, was ab jetzt im Weißen Haus geplant wird, ist nur noch auf das Ziel Wiederwahl ausgerichtet.

Die Demokraten müssen ein bisschen mehr tun, als auf das bisschen Rückenwind der Midterm-Elections zu hoffen. Sie müssen sich in dem nach der Wahl zunehmend polarisierten Amerika inhaltlich und vor allem personell aufstellen, in die Gänge kommen und die Warnzeichen sehen. In Texas unterlag ein als neuer Kennedy gefeierter Kandidat dem Republikaner Ted Cruz – die hohe Wahlbeteiligung, die Zuwächse bei jungen Wählern und der „Aufstand“ der Frauen gegen Trump reicht allein also nicht aus. Es braucht auch mehr als die Entschlossenheit der Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus gegen Donald Trump – wie gesagt: mit „gegen“ kann der gut umgehen. Damit Trump nicht auch in zwei Jahren sagen kann: „Ein riesiger Erfolg heute Nacht. Danke an alle!“