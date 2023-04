Warum gerade so viele Promi-Beziehungen in die Brüche gehen

Statistik. Über die Gründe für das Liebes-Aus im Hause Swift kann derzeit (zumindest, bis das nächste Album erscheint) nur spekuliert werden. Ob es am Frühling liegt?

Vor zehn Jahren präsentierte CNN eine Statistik, wie oft die Wörter „Trennung“ und „getrennt“ auf Facebook erwähnt werden. 10.000 Status-Updates wurden ausgewertet, am Ende zeigte sich ein deutlicher saisonaler Ausreißer – und zwar in den Wochen zwischen Valentinstag und Frühlingsbeginn. „Spring Breakup“ nennen Amerikaner diesen emotionalen Frühjahrsputz, in Anlehnung an die Frühlingsferien in den USA. Möglicherweise ist es also doch kein Zufall, dass auch Reese Witherspoon (nach zehn Jahren Ehe), Markus Lanz (zwölf Jahre, zwei Kinder), Sylvie Meis (zwei Jahre) und Victoria Swarovski (fünf Jahre) vor Kurzem ihre Trennungen bekannt gaben.