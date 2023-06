Hab Hunger, muss aufs Klo: Wandern als kleine „Tour de Force“

Gesudere und Glücksmomente

Was folgt, ist eine sich wiederholende Abfolge an Feststellungen, vorgetragen im Suderton: „Mir ist heiß“, „ich hab’ Durst“, „mir ist langweilig“, „ich hab’ eine Blase an der Ferse“, „ich muss aufs Klo“, „ich hab Angst vor den Kühen“. Dazwischen gibt es kurze Glücksmomente, etwa bei einer schönen Pflanze, einem Schmetterling oder wenn die Motivationssüßigkeiten ausgepackt werden.

Wir sind schlussendlich oben angekommen, die Kinder waren richtig stolz, als sie festgestellt haben, wohin diese Beine sie gebracht haben. Wir haben ein Selfie gemacht. Und das Gehirn ist zum Glück gnädig und speichert die Erfolgserlebnisse prominent ab. Wir sind also Bergfexe.