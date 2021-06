Ab in den Urlaub mit Rockkonzert auf der Rückbank

Vielleicht bin ich ja selber schuld, aber ich weigere mich, jedem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken und so für Ruhe zu sorgen. Ich schwelge lieber in verklärten Kindheitserinnerungen, als wir vor dreißig Jahren auf dem Weg an die Adria den Autofahrern hinter uns winkten, Kennzeichen-Rätselraten spielten und die Fahrzeuge nach Farben sortierten.

Im Stau kapitulierte ich. Ich zückte das Mobiltelefon, aktivierte den Musikabspieldienst unseres Vertrauens und jeder durfte sich reihum Lieder wünschen. Wir grölten lauthals mit, erklärten den Kindern die Texte (nur die jugendfreien) und schafften es relativ friktionsfrei bis zum Bauernhof in Tirol. Auf der Heimfahrt waren die Mädels von all der Action mit Alpakas, Eseln und Pferden und von mancher Bergtour so geschafft, dass es schnell leise auf der Rückbank wurde. Knockout durch Frischluft, auch eine Strategie – und keine schlechte.