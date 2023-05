Warum Unkraut gut in den Garten passt

Brennpunkt. Der schlechte Ruf des Unkrauts soll sich durch eine Umbenennung ein wenig verbessern. Beikraut wird als neutraler Name ins Spiel gebracht. Manchmal ist Un- auch ein Heilkraut oder eine Zutat für ein Supperl. Brennnessel n sind so eine Pflanze. Schmetterlinge mögen sie übrigens auch. Für 50 Arten sind sie im Raupenstadium eine Nahrungsquelle. Und so schließt sich der Kreis. Was niemand mochte, wird jetzt gebraucht. Und das dringend.