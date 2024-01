Träume vom Sommerurlaub

Willkommen im Jahr 2024 und der Frage: Was macht man nach den Weihnachtsfeiertagen? Richtig, man plant den Sommerurlaub. Wer nicht in den Flieger, sondern in Bahn oder Pkw steigt, um die Heimat zu erkunden, dem seien die 9 (Geheim)Tipps von 9 KURIER-Redakteuren in dieser Ausgabe empfohlen.

Wobei Sie natürlich skeptisch sein dürfen, ob Ihnen hier wirklich die geheimsten Geheimplatzerln verraten werden. Denn wie sagte eine Kolumnen-Kollegin so schön: „Dann wollen die ja alle dorthin!“

Und wenn alle dorthin wollen, dann ist’s vorbei mit dem Zauber der Platzerln. Weil die leben nun einmal von Einsamkeit.

Aber keine Sorge, jeder vorgeschlagene schönste Platz ist zumindest unter den Top 3 unserer Bundesländer. Dort werden Sie traumhafte Stunden verbringen.

Vielleicht verhält es sich ein wenig wie beim Schwammerlsuchen. Wir schicken Sie zu einer Lichtung, an der wunderschöne Steinpilze wachsen. Aber vielleicht nicht zwingend an die Stelle, wo das Steinpilz-Feld liegt. Die Schwammerl in Butter herausgebraten, oder paniert, werden Ihnen dennoch vorzüglich munden.

All jene, die nun glauben, ich würde sie mit meinem persönlichen Tipp direkt ins Bergdorf führen, muss ich enttäuschen. Weil dann wird das Bergdorf Hallstatt reloaded und das wollen wir noch weniger. Außerdem gibt es hier keinen See, maximal einen sehr kalten Bach. Aber in Zeiten von Eisbaden wird vielleicht sogar der gestürmt.

Und bevor Sie nun böse werden, warum wir Ihnen vielleicht nur das zweitgeheimste Lieblingsplatzerl verraten: ChatGPT würde Ihnen für Wien folgendes unentdecktes Juwel vorschlagen: „Ein Geheimtipp für den Sommer in Wien ist der Besuch des Donaukanals.“

Da sind KURIER-(Geheim)Tipps allemal viel wertvoller.