Geliebte Besucher und bestaunte Diebe

Genug für alle. Leser P. füttert seit 25 Jahren Eichhörnchen. Jahrelang habe der Buntspecht die Nüsse geklaut, obwohl P. ihm immer wieder größere Hindernisse gebaut habe. Dann entdeckte er ein Futterhaus mit Plexiglas geschützt. Die Vögel kommen nicht hin. Sie werden in P.s Refugium übrigens mit Futter versorgt. Also sind alle gut bedient: Eichkatzerl und Spechte. „Ich habe den ziemlich besten Platz für alle Tiere.“

Besuchszeiten. Gute und beste Plätze scheint es viele zu geben. KURIER-Leser schickten uns Bilder von Tieren in oder in der Nähe des Gartens. Herzibert P. etwa vom Vogel in der Hand und vom Wild am Zaun. Gerne mehr.