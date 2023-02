Von Automaten, die Sushi, Geld und Kondome ausspucken

Automaten sind Geräte, die uns oft das Leben erleichtern. So ein Automat kann verschiedene Verwendungszwecke haben. Am liebsten sind mir jene, die mich aus misslichen Lagen retten oder mir Genuss bescheren.

Vor ein paar Tagen ging in der Linzer Tabakfabrik der erste Sushimat in Betrieb. Das sind großartige Neuigkeiten, vor allem für eine Stadt, die kulinarisch jeden Auftrieb gebrauchen kann. Der Sushimat spuckt zu jeder Tages- und Nachtzeit manierliche Portionen aus Reis und Fisch aus. Die Gastronomin, die dahintersteckt, Kannika Klampho, hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht, weil sie auf regionale Zutaten aus dem Mühlviertel (der Fisch schaltete und waltete in Freistadt) setzt.