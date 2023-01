Von allerhand Ängsten und der Weisheit des Alters

Das bockige Ross

Ähnlich ist es mit dem Reiten. Ich war ein Pferdemädchen, das unerschrocken auf jeden Gaul aufstieg. Selbst als mich der bockige Filou in einer Reitstunde fünf Mal in hohem Bogen abwarf, kletterte ich ein sechstes Mal in den Sattel. Heute wäre das undenkbar. Vor einiger Zeit saß ich wieder Hoch zu Ross und hatte Panik ob der Größe und Wucht des Tieres. Sofort rasten die Gedanken, welche Extremitäten denn kreuz und quer abstehen würden, wenn mich das Tier abwerfen würde.

Was ist das also? Die Weisheit des Alters, die mir ins Ohr flüstert: Spröde Knochen splittern schneller! Eine irrationale Angst, die es unbedingt zu bekämpfen gilt? Oder einfach die Erfahrung, die uns lehrt, was wir können und was halt nicht? Ich habe noch keine schlüssige Antwort, werde aber demnächst beim Eislaufen intensiv darüber nachdenken.