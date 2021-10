Ohne neuester Spielkonsole ist Weihnachten gelaufen

Verspüren Sie ebenfalls diesen Druck? Er wird immer größer und größer. Man muss schon eine gestandene Persönlichkeit sein, um jetzt nicht schwach zu werden und in der Sekunde den nächstbesten Konsumtempel zu plündern.

Angeblich wird ja Spielzeug knapp. Wenn ich so was höre, muss ich mir ein hysterisches Lachen verkneifen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und haben Angst, dass eventuell nicht das neueste Modell der Playstation, nicht die meterhohe Barbie-Villa unter dem Christbaum liegen könnte? Die Tränen werden literweise kullern, wenn die wichtigen Chips nicht rechtzeitig produziert werden können und das neueste Smartphone irgendwo in China hängen bleibt! „Welche Gaben Sie dieses Jahr von Ihrer Wunschliste streichen können“ oder „Die Weihnachtsbescherung ist in Gefahr!!!“ titelt bereits das eine oder andere Online-Portal.

Garantiert traumafrei

Sind das unsere Probleme? Dann gratuliere ich zum sorgenfreien Leben! Glauben wir wirklich, dass unsere (Enkel-)Kinder ein Trauma überwinden müssen, sollte das gewünschte Spielzeug nicht verfügbar sein? Müssen sie nicht. Was passiert, wenn Xbox und Tablet nicht lieferbar sind? Es passiert nichts. Dann gibt es ein anderes, mit Liebe ausgesuchtes Geschenk, vielleicht eine Familienaktivität – etwas das nicht Unsummen an Geld, sondern Zeit und Nerven kostet. Denn ja, ein gemeinsamer Ausflug, ein Theaterbesuch, ein Abstecher ins Museum – das kann beizeiten anstrengend werden, eventuell gibt es auch kleine Reibereien (sicher nur in unserer Familie). Was bleibt von Aktivitäten, sind wunderschöne Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes und (hoffentlich) glückliche Kinder. Unbezahlbar und auf keiner Spielkonsole der Welt nachzuahmen!