Milchig-weiße Pampe im Gesicht: Nicht cool, muss aber sein!

Welche war nochmal die gute?

Schön langsam enge ich also den Kreis der akzeptabelsten Tuben ein, um die Favoriten des Sommers zu küren. Nur um zu Beginn der nächsten Sonnencreme-Saison wieder ratlos dazustehen: Welche Marke, welche Ausführung hatten wir vergangenes Jahr nochmals? Und dann beginnt die Tragödie wieder von vorne.

In Wahrheit gibt es eh kein Auskommen: Geschmiert werden muss, weil geschmiert werden muss. Fügen wir uns also kollektiv in das Sonnencreme-Schicksal, erinnern uns gegenseitig ans Weißeln und tun damit unserer Haut was Gutes!