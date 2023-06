Wie mich die richtige Sonnenbrille zur „rich mummy“ macht

Wahrheiten und andere Frechheiten

Das letzte Exemplar, eine Sonnenbrille, sehr dunkel, sehr groß, schießt den Vogel ab, denn sie wird so bewertet: „Gibt mir voll die rich-mummy-vibes!“ Jetzt frage ich Sie: Ist das gut oder schlecht?

Eine kurze Umfrage zeigt: Das ist gut! Jedes Kind will eine rich mummy oder zumindest eine, die so aussieht. Ich wäre dann Zweiteres, sobald ich diese Sonnenbrille trage. Dafür hat man also Kinder, unter anderem: Dass sie einem ungeschönt Wahrheiten und andere kleine Frechheiten ins Gesicht klatschen. Nur her damit!