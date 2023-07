So weit wie das Meer und so tief wie der Wald

An der Wohnzimmerwand einer Freundin hing lange eine Wandtapete, auf der die Sonne im Meer untergeht ÔÇô klingt altbacken, aber Wandtapeten gelten inzwischen ja wieder als trendy. Jedenfalls konnte man kaum Zeit vor dieser Wand verbringen, ohne sich irgendwann in Strandsehns├╝chten zu verlieren. Aufs Meer zu schauen, tut einfach gut.

Und das ist nicht nur ein Bauchgef├╝hl, sondern wurde inzwischen sogar von Forschern belegt. K├╝rzlich zeigte eine riesige Studie in 14 L├Ąndern mit ├╝ber 14.000 Teilnehmern, dass sich Menschen, die in K├╝stenn├Ąhe leben oder regelm├Ą├čig dort Urlaub machen, deutlich ges├╝nder f├╝hlen. Dass Menschen mit Lungen- oder etwa Hautproblemen zur Kur ans Meer geschickt werden, war im 17. und 18. Jahrhundert durchaus ├╝blich und wird erst in den vergangenen Jahren von der Medizin wieder vermehrt genutzt.

Als Einwohner eines Binnenlandes k├Ânnte man sich jetzt denken: Pech gehabt! Aber auch Binnengew├Ąsser wie Seen und Teiche sollen sich positiv auswirken ÔÇô wie sehr, ist noch Gegenstand der Forschung.

Doch nicht nur das Meer tut K├Ârper und Geist gut, Wissenschafter haben sich auch mit den Effekten von Gr├╝nblick auf die Gesundheit besch├Ąftigt. Und da kam in einer britischen Studie heraus, dass Gr├╝nfl├Ąchen in der N├Ąhe der Wohngegend das Verlangen nach Genussmitteln wie Alkohol, Zigaretten und ungesundem Essen reduzieren. D├Ąnische Forscher fanden bei Menschen mit gr├╝nem Umfeld ein deutlich reduziertes Risiko f├╝r psychische Erkrankungen. Kein Wunder also, dass Waldbaden in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode gekommen ist. Damit ist nicht gemeint, im Wald schwimmen zu gehen, sondern in die Natur einzutauchen und sie mit allen Sinnen zu sp├╝ren.

F├╝r diese Erfahrung haben wir es in ├ľsterreich immerhin nie weit. Und das ist allemal besser, als auf eine Wand zu starren.

