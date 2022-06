So viele Nullen: Der Energiegutschein und seine Hürden

Fluchen. Weil man ja im Leben nie auslernt, wurde ich nun zum ersten Mal mit der Zählpunktnummer konfrontiert. Diese ist plötzlich dadurch wichtig geworden, weil sie am Energiegutschein der Bundesregierung eingetragen werden muss. Ohne Zählpunktnummer keine Kohle – so einfach ist das.

Mithilfe des Internets versuchte ich, dieser mysteriösen Zahl auf die Spur zu kommen. Schließlich wurde ich fündig, ich entdeckte sie klein gedruckt auf einer alten EVN-Rechnung. Das Ding hat schlanke 33 Stellen und beginnt mit „AT00“. Jetzt muss man die Nummer händisch in den Gutschein übertragen, meine Flüche waren in der ganzen Nachbarschaft zu hören. Sehr viele Male musste ich die Nullen abzählen, ich glaube es waren 17 an der Zahl. Ich kann mir gut vorstellen, dass alte Menschen oder jene mit einer Sehbehinderung mit dieser Aufgabe überfordert sein könnten. Vielleicht sollte man hier nachjustieren.

Duschen per Notruf. Es gibt aber auch Grund zur Freude, denn mir ist endlich eine sehr amüsante Sommergeschichte untergekommen. Sie spielt allerdings nicht in Niederösterreich, sondern am schönen Linzer Pichlingersee. Dort wurden kürzlich am Ufer Notrufsäulen (warum sieht man die eigentlich nicht in Niederösterreich?) aufgestellt, wo Menschen im Fall der Fälle die Wasserrettung per Knopfdruck alarmieren können. Es dauerte nicht lange, bis der Alarm losging. Die Einsatzkräfte vermuteten Schlimmes, weil die Nottaste gleich mehrmals gedrückt wurde. Als die Wasserretter zur Säule hetzten, entdeckten sie aber niemanden in Not, sondern nur eine Dame, die sich abkühlen wollte. Die Frau hatte die Notrufsäule mit einer Dusche verwechselt.

Bleiben Sie gesund!