Nicht für die Schule, für das Leben.....Geht das so?

Listen und Begriffe auswendig lernen, Inhalte einsaugen, um sie Tage oder Stunden später wieder auszuspucken und eine Woche darauf nichts mehr davon zu wissen: Wie sinnvoll ist das? Und war das nicht damals, als ich die Schule besuchte, ein ähnliches Desaster? Wer Kinder hat, weiß: Alles, was sie sich selber erarbeiten, was sie interessiert, wo es Geschichten dazu gibt, wo mehrere Sinne angesprochen werden – das merken sie sich viel leichter.

Unsere Tochter hinterfragte natürlich, wozu sie denn das alles können müsse. Vor allem die Landesrätinnen und Landesräte waren ihr unerklärlich. „Warum muss ich diese Menschen alle kennen? In ein paar Monaten ist ja sowieso wieder alles anders!“. Tja, was soll man darauf antworten?

Der Test ist übrigens so schlecht ausgefallen, dass er kommende Woche wiederholt werden muss. Zweite Runde also für das Lernen für’s Leben, falls das so geht.