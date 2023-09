Problemlösung mal anders

Zweiter Besuch im selben Geschäft: Großes Eingeständnis, ja, das funktioniere oft nicht, aber sie wissen jetzt auch nicht, wie man das besser machen könne, deswegen „geben wir Ihnen lieber das Geld zurück und versuchen es nicht nochmals.“ Okay, das ist auch eine Art Probleme zu lösen. Da stand ich also, ich armer Tor, und war so klug als wie zuvor, um es mit Goethe zu sagen.

Dann erinnerte ich mich an ein kleines Fotostudio in der Nähe. Ich spazierte hinein, schilderte das Anliegen, es wurden Fotos angefertigt, die das chinesische Computersystem mit einem grünen Haken belohnte. Jetzt muss ich nur noch nach Wien fahren und meine Fingerabdrücke abgeben, dann kann es losgehen.

Wie ich auf diesen Passbildern aussehen, darüber möchte ich schweigen. Falls es da draußen Menschen gibt, die sich jemals bei einem Passbild gedacht habe: „Wow, ich sehe fantastisch aus!“ melden Sie sich bitte und treten Sie den Fotobeweis an!