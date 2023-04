Schlechtes Karma: Oder warum tritt immer dieser Bleifuß zu?

In die Wiege gelegt

Autofahren habe ich übrigens von meinem Vater gelernt. Die gemeinsamen Stunden im Gefährt waren für uns beide beizeiten eine Geduldsprobe, für ihn mehr als für mich. Ich kann also nichts dafür, habe den rasanten Fahrstil quasi in die Wiege gelegt bekommen. Denn auch bei meinem Vater landet ab und an unliebsame Post im Briefkasten. Abgesehen davon hat er aber gute Arbeit geleistet, behaupte ich in großer Bescheidenheit.

In 23 Jahren hatte ich keinen nennenswerten, gefährlichen Verkehrsunfall (okay, ein paar kleine Unachtsamkeiten waren schon dabei. Etwa damals, als ich bergauf an der roten Ampel stand und beim Suchen der Wasserflasche unterm Beifahrersitz kurz den Fuß von der Bremse nahm. Oder kürzlich, als ich so wild rückwärts ausparkte, dass die schrill piepsenden Parksensoren keine Chance mehr hatten, mich vor dem Auto hinter mir zu warnen. Aber alles nicht der Rede wert.). Machen Sie es besser als ich, behalten Sie den Tachometer im Blick und kommen Sie sicher an!