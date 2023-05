Ein Oliven-Berg im Kühlschrank ist ein schöner Anblick

Geschmack nach Urlaub und Meer

Wir probieren zwei, drei Oliven, sie schmecken herrlich nach Urlaub, Meer und Süden. Unsere dezente Verzückung wird sofort bemerkt, es folgt ein Redeschwall über Herkunft, Geschmack, Qualität, die Möglichkeit des Vakuumierens und somit der Haltbarmachung.

Bis dahin wissen wir es nicht, aber plötzlich ist sonnenklar: Wir brauchen Oliven. Also geben wir den Auftrag, die verschiedenen Sorten zu mischen. Ich sehe, wie der Verkäufer Unmengen an Oliven in einen Plastiksack schaufelt, rufe mehrmals zwischen: „Nicht so viel!“, werde ignoriert, auch, weil mein Mann den geschäftstüchtigen Händler mit einem „Passt schon!“ ermuntert. Der vakuumierte Sack ist zwei Kilo schwer. Wir haben um 75 Euro Oliven gekauft.