Neben der Spur: Was ist bloß mit den Italienern auf der Autobahn los?

„Ich habe Angst“. Vor einigen Jahren durfte ich mit einer Zivilstreife mitfahren, also beruflich. Der Polizist und ich waren auf der Westautobahn bei St. Pölten unterwegs. Er zog Mittelspurfahrer aus dem Verkehr, ich berichtete darüber. Lange mussten wir nicht suchen, gefühlt sind immer mehr auf dreispurigen Straßen völlig ohne Not mittig unterwegs. Ein Auto verfolgten wir mehrere Kilometer lang, schließlich wurde die Lenkerin gestoppt. „Ich fühle mich auf der Mittelspur sicherer, rechts habe ich einfach immer Angst vor den Lastautos“, sagte sie zu mir.

Es geht aber noch schlimmer. Mir fallen immer mehr Zwischendenspurenfahrer auf, bei denen es sich in den meisten Fällen um Italiener handelt. Warum die Damen und Herren aus dem Süden diese Fahrweise wählen, weiß ich zwar nicht, jedenfalls machen mir Italiener nicht unbedingt den sichersten Eindruck. Sobald sie im Auto sitzen sind sie unberechenbar, hupen unmotiviert und ohne Anlass, kleben einem an der Stoßstange und bremsen nach dem Überholen wieder völlig überraschend ab.

Ausgerechnet jenes Land, das eine stolze Rennfahrernation ist, Ferrari und Maserati produziert, bringt schlechte Autofahrer hervor. Ich will an dieser Stelle keine Klischees befeuern, mir kommt es jedenfalls so vor. Und ich bin viel auf Autobahnen unterwegs.

Kräuterkissen. Ein großes Dankeschön an die vielen Leserinnen und Leser, die mir Tipps für längere Autoreisen mit den Kindern geschickt haben. Von Kräuterkissen bis zu Musikvorschlägen war alles dabei. Ich bezweifle aber stark, dass meine Kinder bei Hansi Hinterseer einschlafen können, so wie es mir Herr A. aus dem Weinviertel geraten hat.

Bleiben Sie gesund!