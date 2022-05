Wenn Kaninchen Kaninchen kriegen, kriegen Rammler Probleme

Verantwortlich dafür war niemand geringerer als Rammler Benni. Als ob er es spüren würde, dass das Ende seiner Zeugungsfähigkeit nahe war, gab er noch ein letztes Mal alles. Dann setzte die Tierärztin dem wilden Treiben ein Ende. Genug Nachwuchs für ein ganzes Leben gezeugt, also schnipp schnapp, Hoden ab. Benni ist jetzt kastriert und Kaninchenmännchen legen danach angeblich ein viel ausgeglicheneres Verhalten an den Tag, können ihrem Bedürfnis nach Gesellschaft nachkommen, ohne ständig Nachwuchs zu zeugen, leben länger und gesünder. Nicht, dass ich das wüsste, aber ich habe mich informiert.

Unliebsam

Wundersame Vermehrungen gibt es nicht nur im Tier-, sondern auch in unserem Familienreich. Wie von Zauberhand vervielfachen sich die vergessenen Jausenboxen in den Schultaschen, die gebrauchten Socken und T-Shirts auf dem Kinderzimmerboden, die Stifte auf dem Schreibtisch und die Bücher auf der Couch, wenn, ja wenn sie niemand an den adäquaten Platz – in diesem Fall Spülmaschine, Waschmaschine, Federschachtel, Bücherregal – zurückräumt. Nun greifen wir Eltern nicht zu drastischen Methoden, um unerwünschte Vermehrungen zu unterbinden. Sondern wir reden uns den Mund fusselig, jeden einzelnen Tag mehrmals. Deswegen gehe ich jetzt Babyhasen streicheln, das beruhigt das Gemüt ungemein.