Von zu wenig Schlaf und der Hoffnung, dass sich das wieder ändert

Es gibt Tage, da bin abends so müde, dass ich nur mit sehr viel Willenskraft länger aufbleiben kann als der Nachwuchs. Hin und wieder ist es jetzt in den Ferien schon passiert, dass ich völlig erledigt in ein noch erleuchtetes Kinderzimmer hineingeseufzt habe: „Ich bin für heute nicht mehr ansprechbar, schalte bitte alle Lichter aus, wenn du ins Bett gehst.“

Der Alltag fordert zwischen Familie, Job, Hobbys und Haushalt, Sozialleben und Sorgen viel, manchmal zu viel. Wir strampeln uns ab, nur um am Ende des Tages zu merken: Energie und Zeit reichen nicht, es geht sich niemals alles aus, was mir die To-Do-Liste penetrant ins Gesicht schreit.

Es gibt einen Begriff für Menschen wie mich und Sie, wenn Sie sich angesprochen fühlen. Wir sind „Mombies“, eine Wortkreation aus „Mother“ und „Zombie“. Wie die männliche Form dieser Bezeichnung lautet, bleibt ein Rätsel. Vorschläge gerne an mich!