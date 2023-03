Was soll die „jahrmillionenalte Verfassung“ der Natur sein?

Es gibt Texte, die man aus Verdutztheit mehrmals lesen muss, damit das Hirn glauben kann: Das steht da wirklich. So ist es mir dieser Tage mit einer Aussendung der Partei MFG Österreich ergangen.

Titel: „Irrweg Frühsexualisierung“. In diesem Kontext stand da: „Die besondere Rolle der Frau in der Gesellschaft und der Versuch, die jahrmillionenalte Verfassung der Natur umzustoßen, hat in letzter Zeit ein bedenkliches Ausmaß erreicht.“ Ich könnte im Strahl kotzen, so grauslich ist das. Außerdem wird noch gegen „Drag-Queens, die aus Kinderbüchern lesen“, gewettert, vor „Frühsexualisierung als Gefahr für die psychologische und soziale Entwicklung“ gewarnt, und propagiert: „Diese Themen sind in der Familie am besten aufgehoben“.